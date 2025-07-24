«Калининградтеплосеть» сообщила о плановой остановке двух котельных с 30 июля

«Калининградтеплосеть» сообщила о плановой остановке двух котельных с 30 июля
Фото: Новый Калининград
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«Калининградтеплосеть» сообщила о плановой остановке двух котельных с 30 июля. Об этом предприятие сообщило в своём телеграм-канале.

С конца месяца начнётся период планового останова котельных на Киевской, 141, и Горького, 166. Из-за этого горячей воды не будет в нескольких домах Московского и Ленинградского района до 12 августа. В этот список попали улицы Киевская, Садовая, Суворова, Камская, Горького, Гайдара, Ясная, Ефремова, Балтийская, Верещагина, Зелёная, Воейкова, бульвар Франца Лефорта, Панина, Согласия, Озёрная и Нарвская.

«Отключение горячей воды является необходимым для подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону. Летом проводится весь необходимый комплекс работ для обеспечения комфорта калининградцев зимой. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении предприятия.

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