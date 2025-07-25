Погода в Калининградской области 25 июля

В пятницу, 25 июля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +24°С, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 6 м/с, направление — запад, северо-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 759 мм рт. ст. Относительная влажность 68%. Температура воды: 20,1°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 20 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +22°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +17°С. Днём в Славске, Советске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озёрске ожидаются умеренные дожди, на всей остальной территории области, кроме Пионерского, Балтийска и Мамоново, — слабые. Ночью небольшие осадки вероятны во всех муниципалитетах.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +19,7°С, днём потеплеет до +24°С, вечером похолодает до +20,9°С. Влажность — до 88%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Местами возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19°С, днём +20...+25°С. Видимость 4-7 км, в тумане 500-1000 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в Калининграде и области до +23...+25°C, в прибрежной зоне +19...+22°C. На побережье и западе региона малооблачно и без существенных осадков. В Калининграде и области переменная облачность, днём вероятны локальные кратковременные ливни и грозы преимущественно на севере и востоке (Неманский, Славский, Краснознаменский, Нестеровский, Гусевский, Черняховский районы), в Калининграде и центральной части региона осадки маловероятны. Ветер преимущественно северо-западный, слабый (2-7 м/с), при осадках — порывистый.