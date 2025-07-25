Глава регионального СК: по электросамокатам нужно соломоново решение

Глава регионального СК: по электросамокатам нужно соломоново решение
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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По электросамокатам в Калининграде и области необходимо принять взвешенное решение, которое помогло бы сократить число аварий с тяжёлыми последствиями и уйти от полного запрета средств индивидуальной мобильности. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 25 июля, «Новому Калининграду» сообщил и.о. руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров.

«Вы знаете, самокатчики — это проблема, наверное, для всей страны сейчас. Почему? Потому что, с одной стороны, это, вроде как, доступные средства индивидуальной мобильности, а с другой стороны не все города и не все регионы обладают той инфраструктурой, которая позволяет пользоваться этими средствами индивидуальной мобильности безопасно для окружающих. В настоящее время нами возбуждено уже восемь уголовных дел по случаям наезда самокатов, и четыре из них, к сожалению, наезды на несовершеннолетних», — отметил Канонеров.

Два случая наезда, по словам руководителя регионального СК, произошли, когда несовершеннолетние находились на велодорожке, так как детям «довольно сложно объяснить, что нужно по стойке „смирно“ стоять и ходить только там, где разрешено».

«Нужен комплексный и системный подход, — продолжил свою мысль Канонеров. — Сейчас прорабатываем этот вопрос. На недавней прямой линии губернатор тоже обратил внимание на эту ситуацию. Мы уже свои предложения направили губернатору. Причем, здесь нужно, скажем так, соломоново решение принять, то есть полностью запретить самокатное движение, наверное, было бы самым простым. Надо подумать и о тех людях, которым это удобно».

Руководитель регионального СК пояснил, что, скорее всего, Калининградская область пойдёт по пути ограничения движения на общественных территориях, а также по пути ограничения скорости СИМ.

Напомним, что 22 июля губернатор Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии заявил, что областные власти рассматривают возможность ограничения движения электросамокатов в отдельных районах Калининграда и области.

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