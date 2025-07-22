Губернатор о самокатах: если необходимо, то будем запрещать движение

Губернатор о самокатах: если необходимо, то будем запрещать движение
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Областные власти рассматривают возможность ограничения движения электросамокатов в отдельных районах Калининграда и области. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии во вторник, 22 июля.

Статистику ДТП с участием самокатов глава региона назвал негативной и пообещал рассмотреть вопрос на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения. По его словам, возможное решение— это существенное снижение скорости движения самокатов, вплоть до ограничения в определенных районах.

Беспрозванных также обратил внимание на «беспорядочную, непонятную локацию этих самокатов». «Где-то это, наверное, удобно, но они то валяются, то лежат где-то. Здесь мы тоже проведем работу с бизнесом, который занимается этими самокатами для того, чтобы это было организовано, и нужно это все приводить в порядок. Я думаю, на комиссии по безопасности мы такие решения примем, и в ближайшее время они будут озвучены для всех участников самокатного движения», — отметил губернатор.

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«Это же не проблема Калининградской области, это проблема во всей России, и каждый старается с этим как-то справляться. Конечно, хоть права выдавай уже на самокаты для того, чтобы можно было пользоваться самокатами. Мы на комиссии по безопасности дорожного движения будем рассматривать разные варианты, и коллеги из ГИБДД уже готовят эти предложения, в том числе мы получаем предложение и от жителей, получаем предложение от наших глав муниципалитетов, которые тоже с этим сталкиваются, особенно Калининград, — добавил он. — Мы точно будем бороться с тем, чтобы не страдали люди от самокатного движения. Если необходимо, будем запрещать движение в районах Калининграда, но у нас другого выхода нет. Если нет ответственности ближнего, то вступают другие инструменты контроля. Я бы не хотел, конечно, к этому прибегать, но если придется, то точно сделаю».

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