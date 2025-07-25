Машину жителя Черняховска арестовали и изъяли за 123 неоплаченных штрафа (фото)

В Калининграде судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль должника из Черняховска, имеющего 123 неоплаченных административных штрафа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Исполнительные документы о взыскании штрафов ГИБДД поступили в отделение судебных приставов. Владелец легкового автомобиля марки «Mercedes Benz» 2002 года выпуска накопил 123 штрафа за нарушение правил дорожного движения на сумму 259 тыс. руб.

«Если количество исполнительных производств данной категории, возбужденных в отношении одного должника, свыше десяти, сведения передаются в Госавтоиспекцию, — пояснила начальник отдела организации исполнительного розыска и реализации имущества должников Елена Чистякова. — Именно коллеги-госавтоинспекторы выявили транспортное средство на одной из улиц Калининграда и оперативно вызвали сотрудников органов принудительного исполнения».

Выяснилось, что за рулем автомобиля находилось третье лицо. Мужчина пояснил, что приобрел машину у должника, но не смог ее переоформить по причине наложенного приставами запрета регистрационных действий.

Движимое имущество должника изъято и препровождено на специализированную стоянку. Снять арест и вернуть машину можно только после полного погашения задолженности и дополнительной оплаты исполнительского сбора 123 тыс., вынесенного за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

Фото: пресс-служба регионального УФССП