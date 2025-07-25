Кошевой: назначение санатория «Зеленоградск» не будет изменено

Профиль санатория «Зеленоградск» не будут менять под гостиницу. Об этом заявил глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой во время своей прямой линии.

Он отметил, что этот санаторий в Зеленоградске единственный. Его собственником является ООО «СКО «Калининградпрофкурорт». Юрлицо, по словам сити-менеджера, не планирует менять назначение объекта с санатория под гостиницу.



«Более того, по действующему генеральному плану и нашим правилам землепользования и застройки участок отнесён к зоне санаторно-курортного обслуживания, и построить там гостиницу невозможно. На территории, расположенной рядом, в 2018 году нами была создана особо охраняемая территория местного значения — так называемая „Санаторский парк“. Строительство там тоже запрещено», — разъяснил Кошевой.