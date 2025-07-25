Кошевой: назначение санатория «Зеленоградск» не будет изменено

Кошевой: назначение санатория «Зеленоградск» не будет изменено
Изображение: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
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Профиль санатория «Зеленоградск» не будут менять под гостиницу. Об этом заявил глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой во время своей прямой линии.

Он отметил, что этот санаторий в Зеленоградске единственный. Его собственником является ООО «СКО «Калининградпрофкурорт». Юрлицо, по словам сити-менеджера, не планирует менять назначение объекта с санатория под гостиницу.

«Более того, по действующему генеральному плану и нашим правилам землепользования и застройки участок отнесён к зоне санаторно-курортного обслуживания, и построить там гостиницу невозможно. На территории, расположенной рядом, в 2018 году нами была создана особо охраняемая территория местного значения — так называемая „Санаторский парк“. Строительство там тоже запрещено», — разъяснил Кошевой.

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