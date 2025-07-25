Россиян, часто оформляющих больничные листы, планируют направлять на медкомиссию

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Россиян, которые оформляют свыше четырех больничных листов в течение полугодия, планируют направлять на дополнительные медицинские обследования. Соответствующий проект изменений в приказ об условиях и порядке формирования листков нетрудоспособности разработал Минздрав России, пишет ТАСС.

«Если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за медицинской помощью, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более (за исключением случаев ухода за больным ребенком и другими членами семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии), лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста», — считают в Минздраве

«Рассмотрение врачебной комиссией случаев частого оформления листков нетрудоспособности направлено на защиту здоровья граждан, раннее выявление у них тяжелых заболеваний, которые могут привести к неблагоприятным исходам, а также повышение доступности гражданину необходимых для этого обследований и консультаций иных специалистов, коррекции лечения», — пояснили в ведомстве.

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