Объявлен аукцион на строительство пляжеудерживающих сооружений в Отрадном

ГБУ «Балтберегозащита» ищет подрядчика для строительства пляжеудерживающих сооружений в районе Светлогорска и посёлка Отрадное. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт о третьем подэтапе второго этапа работ — строительстве пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей. Анонс закупки был опубликован на сайте регионального центра торгов в мае 2025 года. После корректировки проекта стоимость строительства пляжеудерживающих сооружений в районе посёлка Отрадное выросла с 5,6 до 5,9 млрд рублей.

Полная начальная стоимость контракта — 5 946 229 643 рубля. Его необходимо исполнить до конца 2027 года. В 2025-м на проведение работ планируют выделить чуть больше 3 млрд, в 2026-м и 2027-м — свыше 1,4 млрд.

Заявки на участие в торгах принимают с 25 июля по 13 августа 2025 года. Итоги аукциона планируют подвести 15 августа.