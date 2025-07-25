В Музее искусств не наблюдают оттока посетителей после открытия Третьяковки

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В Калининградском областном музее изобразительных искусств не наблюдается тенденция оттока посетителей после открытия филиала Третьяковской галереи на Острове. Об этом говорится в ответе Музея на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Такой тенденции [оттока посетителей] мы не наблюдаем, в июне Музей изобразительных искусств принял на 15% больше ожидаемого количества посетителей. Не сомневаемся, что позитивная динамика сохранится, поскольку у нашего Музея уникальная, не дублируемая другими культурными институциям миссия — представление художественного наследия региона в российском и западноевропейском контексте», — сообщили в учреждении

В Музее считают, что впечатление от экспозиции «усиливает построенное в середине XIX века здание, что „по возрасту“ соотносится с хронологическими рамками фондового собрания, в основе которого — произведения восточно-прусского искусства с конца ХІХ до 1940-х гг. ХХ века и отечественного искусства второй половины ХХ-ХХІ века».

«В рамках программы „Художественные коллекции России в Калининграде“ реализуются масштабные проекты совместно с ведущими музеями страны. В июле мы представили шедевры собрания Государственного музея-заповедника „Петергоф“ в рамках выставки „Женщины барокко“. Выставка отличается впечатляющей концепцией и экспозиционными решениями. Ей на смену придут „Дни Эрмитажа в Калининграде“, а в декабре мы в пятый раз откроем традиционный проект „Щелкунчик и другие новогодние истории“», — сообщили в учреждении.

Напомним, что в ответе на запрос «Нового Калининграда» также говорится, что региональные власти на настоящий момент не изыскали средства не только на реставрацию исторического здания бывшей торговой биржи Кёнигсберга (объекта культурного наследия регионального значения), но не нашли деньги и на разработку ПСД работ.

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