Погода в Калининградской области 26 июля

Днём в субботу, 26 июля, в Калининградской области ожидается переменная облачность с небольшими кратковременными дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +25°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +24°C. В центре региона дневная температура составит +25°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +26°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +18°C), а на востоке региона прохладнее (до +14°C). На территории всей области пройдут небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт малооблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +20°C, днём она поднимется до +24,2°C, а вечером опустится до 20,6°C. Утром прогнозируется юго-западный ветер, который днём сменится на западный, а вечером — на северо-западный. Влажность — на уровне 74-91%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об ​​умеренном июльском тепле с локальными осадками по региону.

«Днем в Калининграде и области до +24...+26°C, на побережье +20...+23°C, переменная облачность/облачно с прояснениями. Днем и вечером по области не исключены ливни и грозы (преимущественно по югу и востоку региона — Правдинский, Озерский, Гусевский, Нестеровский районы). На побережье и в Калининграде днем осадки маловероятны, вечером повысится шанс увидеть дожди. Ветер преимущественно северный/северо-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с), при осадках порывистый», — добавляют синоптики-любители.