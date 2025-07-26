«Водоканал» предупредил о перебоях с водой в Зеленоградском округе

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На Куршской косе в связи с плановым проведением работ с отключением электроэнергии возможны перебои с водоснабжением 28 июля. Они продлятся с 7:00 до 17:00. Об этом этом сообщил «Водоканал».

Адреса, где будет отсутствовать электроснабжение:

  • п. Рыбачий: ул. Первомайская, ул. Школьная, ул. Зелёная, ул. Гагарина, ул. Победы; детский сад «Золотая Рыбка»; квартальная котельная; склады бригады «Труженик моря»; биологическая станция; пожарный пункт; ПАО «Ростелеком»; ПАО «МТС»; ООО «Т2 Мобайл»; ООО «МТС Энерго»; ул. Победы, ул. Заречная, ул. Степная; пилорама; ул. Победы, ул. Набережная, ул. Пограничная, ул. Первомайская; библиотека; МКП «Благоустройство»; трактир «У дороги»; летнее кафе; лесничество; рыб. колхоз «Труженик моря», национальный парк «Куршская коса»; ЗАО «Вариус Лимитед» (АЗС); база отдыха «Альтримо».

  • п. Хвойное: ООО «Орток ЛТД», Дюна Эфа, «Танцующий лес».

  • п. Морское: ул. Набережная, ул. Морская, ул. Дачная, ул. Первомайская, ФАП, магазин, б/о «Балтинвесткомпания», б/о «Балтмордизель», гостевой дом «Янтарная дюна», гостевой дом ООО «ПКФ Слава», гостевой дом ООО «Неринга», ООО «Досуг» (жилые дома); магазин аб. Галыгина.

Телефон аварийной службы областного «Водоканала»: (8 40-12) 555-151, доб. 1 круглосуточно.

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