Погода в Калининградской области 27 июля

Днём в воскресенье, 27 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +25°C. Атмосферное давление — 754 мм, ветер северный, 2 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +22°C, на востоке области +27°C. Ночью температуры опустятся до +18°C на побережье и до +16°C на востоке.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье облачно. Температура утром +19,1°C, днём +23,4°C, вечером +20,7°C. Влажность составит до 95%, давление — 758 мм.