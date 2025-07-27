Погода в Калининградской области 27 июля

Днём в воскресенье, 27 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +25°C. Атмосферное давление — 754 мм, ветер северный, 2 м/с.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +22°C, на востоке области +27°C. Ночью температуры опустятся до +18°C на побережье и до +16°C на востоке.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье облачно. Температура утром +19,1°C, днём +23,4°C, вечером +20,7°C. Влажность составит до 95%, давление — 758 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 27 июля «днём в Калининграде и области до +25...+27°С, на побережье +22...+24°С. Переменная облачность/облачно с прояснениями, в Калининграде и области (Гурьевский, Гвардейский, Багратионовский, Полесский, Нестеровский, Озерский, Черняховский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Славский р-н) в течение дня возможны локальные дожди, не исключены грозы. На побережье существенные осадки маловероятны (за исключением участка Балтийск-Балтийская коса утром и в первой половине дня). Ветер переменный (на побережье и западе преимущественно юго-западный/западный/северо-западный), слабый (2-5 м/с). В Калининграде вероятность осадков низкая. Наибольшая вероятность дождей по области — после полудня».