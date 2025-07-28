Погода в Калининградской области 28 июля

Днём в понедельник, 28 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +22°C. Атмосферное давление — 751 мм, ветер северо-восточный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +21°C, на востоке области +23°C. На всей территории региона сильный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно, гроза. Температура утром +19°C, днём и вечером +20°C. Влажность составит до 97%, давление — 751 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «в ближайшее время осадки вновь затронут Калининград». «Периодические дожди сегодня ожидаются в течение всего дня, и если до полудня/обеда они будут преимущественно обложными и без гроз, то во второй половине дня и вечером ожидаем развитие конвективных систем с более интенсивными осадками и грозами по области, которые мы будем отслеживать. Днем в Калининграде, на западе региона и побережье около +19...+21°С, по востоку области до +22...+24°С. Пасмурно/облачно, небольшие прояснения местами возможны лишь к вечеру. В общем, без зонта сегодня никуда!» — отмечают метеолюбители.

Об ухудшении погодных условий предупреждает и МЧС Калининградской области: «Сегодня днем по Калининградской области ожидаются очень сильные дожди, местами грозы. Будьте внимательны и осторожны!».