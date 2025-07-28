«Аэрофлот»: из-за сбоя в работе систем ожидаются переносы и отмены рейсов

В работе информационных систем «Аэрофлота» произошёл сбой, возможны перебои в работе сервисов. Об этом авиакомпания сообщает в своём телеграм-канале.



«В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании (онлайн-табло аэропорта Шереметьево при вылете из Москвы), информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Отмечают, что сейчас специалисты работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полётов и восстановлением штатной работы сервисов.