В аэропорту «Храброво» задерживается 15 рейсов, 5 отменили

На прилёт и вылет в калининградский аэропорт по состоянию на 09:50 28 июля задерживается 15 рейсов, 5 было отменено. Изменения в расписании указаны на сайте «Храброво».



На вылет задерживается 5 рейсов, на прилёт — 10. Отменено 5 рейсов «Аэрофлота», который ранее предупредил об изменении плана полётов из-за сбоя в работе информационных систем. Всего авиакомпания отменила более 40 рейсов по всей России.

27 июля в «Храброво» сообщили об изменении расписания из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую область.