Интенсивные дожди и подтопления: прогноз погоды в Калининграде на неделю

«Комфортная июльская погода» в Калининграде и области завершилась в минувшие выходные. В ближайшие дни регион накроют обильные осадки, не исключены подтопления. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Ожидаются очень интенсивные дожди, которые в Калининграде и на западе могут идти с перерывами практически на протяжении всех суток, по области вряд ли обойдётся без гроз — это может привести к выпадению до половины и более месячной нормы осадков, не исключены подтопления», — говорится в сообщении.

В понедельник днём в Калининграде, на западе и побережье +19...+21°C, в центральной и восточной части региона до +21...+24°C. Пасмурно, в Калининграде и по области с утра до вечера ожидаются периодические дожди, временами сильные, вероятны грозы (особенно в центральной и восточной части региона). При осадках возможны ливневые подтопления. Ветер ночью и утром северный/северо-восточный, днём и вечером переменный на восточный/юго-восточный в центральной и восточной части региона, в Калининграде, на западе и побережье северный/северо-восточный, по области слабый/умеренный (2-6 м/с), в прибрежной зоне и на западе днём в порывах до 10-14 м/с.

Во вторник ночью +17...+20°C, преимущественно облачно и вероятны периодические дожди (особенно на западе региона, в том числе на побережье и в Калининграде). Днём в Калининграде и области +19...+21°C, утром и до полудня облачно с прояснениями и вероятны периодические дожди, днём и вечером переменная облачность, вероятность осадков снизится, хотя по области (особенно на востоке) дожди возможны до вечера. Ветер ночью в Калининграде и области переменный (с южного/юго-восточного на западный/северо-западный), умеренный, на побережье — сильный (6-11 м/с), в порывах до 13-17 м/с. Днём в Калининграде и области западный/северо-западный, свежий (4-8 м/с), в порывах до 10-14 м/с, в прибрежной зоне — сильный (6-12 м/с), в порывах до 14-16 м/с.

В среду, предварительно, ночью в Калининграде и области +12...+16°C, облачно с прояснениями и возможны дожди. Днём в Калининграде и области +16...+21°C, облачно с прояснениями, возможны периодические дожди, в особенности в центральной и восточной части региона (Гвардейский, Черняховский, Нестеровский, Гусевский, Озерский, Правдинский, Краснознаменский, Неманский районы), во второй половине дня и вечером дожди вероятны и на западе области. Ветер западный/северо-западный/северный, умеренный/свежий (3-8 м/с), порывы до 10-13 м/с.

«На вторую половину грядущей недели ввиду сложности синоптической обстановки точные прогнозы строить рано. <...> В общих чертах можно говорить о сохранении барической ложбины над Европой с циркулирующей умеренной воздушной массой, которая обеспечит нам прохладный/умеренный характер погоды: днём четверга и пятницы не стоит ждать температуры выше +20...+23°C, есть вероятность повторения обильных осадков. На следующие выходные модели пока склоняются к поступлению более тёплых воздушных масс, так что, если повезёт, мы вновь сможем увидеть комфортные +23...+25°C, но опять же, осадки не исключаем — установления антициклонов не предвидится», — добавили в паблике.