Власти предупредили о перерывах в телерадиовещании в Калининградской области

В Калининградской области 31 июля с 10:00 до 17:00 ожидаются перерывы в эфирном телерадиовещании. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Перерывы связаны с проведением филиалом РТРС «Калининградский ОРТПЦ» плановых монтажных работ на антенно-мачтовом сооружении на Советском проспекте в Калининграде.

«С 10.00 до 17.00 в областном центре ожидаются перерывы эфирного телевещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций „Маяк“, „Вести ФM“, „Радио России“, „Радио Вера“, „Радио Гордость“, „Русское радио“, „Новое радио“, „Studio 21“, „Радио 7“, „Ретро FM“, „Бизнес ФМ“, „Комсомольская правда“, „ПИ ФМ“, „DFM“», — говорится в сообщении пресс-службы.