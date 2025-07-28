Горвласти заказали настольные календари к юбилею региона за 1 млн рублей

Администрация города заказала отрывные настольные календари к 80-летию Калининградской области. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В проекте контракта отмечается, что изделие должно быть выполнено из бумаги в бежевом цвете плотностью не менее 48,8 г/м2 и не более 70 г/м2. Листов должно быть не менее 366 штук. Цвет обложки — под ретро-бежевый, «состаренный». Там же должно быть написано «80-летие Калининградской области 2026 год».

Всего планируется поставка 500 календарей. Услуги необходимо оказать в течение 45 дней с даты подписания контракта. На изготовление календарей готовы потратить до 1,08 млн рублей. Подрядчика планируют определить 7 августа.