В Полесске готовятся к установке причальной системы в районе центральной набережной

В Полесске заказывают поставку и установку плавучей сборно-разборной причальной системы из четырёх понтонов с четырьмя швартовыми «пальцами» для создания инфраструктуры водного туризма в районе центральной набережной. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится администрация муниципального образования. На работы выделяют 10 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте опубликованы не были.

В ноябре 2024 года стало известно, что администрация Полесского муниципального округа стала одним из победителей ежегодного конкурсного отбора «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области» в 2025 году. Об этом представители администрации муниципалитета сообщили на странице в соцсети «ВКонтакте».

Заявка муниципального образования с проектом «Создание причальной инфраструктуры набережной города Полесск (1 этап)» решением конкурсной комиссии набрала необходимое количество баллов и признана победителем конкурсного отбора, на реализацию которого предусмотрено предоставление субсидии из областного бюджета в 2025 году.

«Это только один из этапов комплексного создания яхтенной стоянки. Отсутствие стояночных мест для маломерных судов, удобного подъезда и парковки является серьезным сдерживающим фактором для реализации туристического потенциала Полесского округа. В рамках проекта данная проблема будет устранена, а потенциальным гостям города и туристическим операторам будет предложен новый туристический маршрут из Калининграда в Полесск, который объединит самые интересные объекты показа на нитке маршрута, что позволит создать дополнительный интерес к путешествиям на восток Калининградской области», — сообщили власти.