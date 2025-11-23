На набережной Полесска началась подготовка к монтажу понтонного причала (фото)

На набережной Полесска началась подготовка к монтажу понтонного причала (фото)
Фото: администрация Полесского округа
В Полесске проходят подготовительные работы по установке плавучей сборно-разборной причальной системы. О ходе монтажа жителям отчиталась администрация округа, опубликовав фотографии этого процесса в своём официальном паблике.

Работы на набережной в администрации назвали «продолжением реализации проекта, направленного на модернизацию и благоустройство прибрежной территории, прилегающей к реке Дейма». Первый понтон из четырех подрядчик должен был привезти в конце этой недели.

«На первом этапе предусмотрено строительство понтонного причала, длина которого составит 38,3 метра. В долгосрочной перспективе планируется построить понтонный причал длиной 200 метров», — отметили в администрации.

После уточняющих вопросов жителей пресс-служба пояснила, чем понтонный причал лучше стационарного: «Он лучше стационарного тем, что он не зависит от колебаний уровня воды, так как находится на поверхности воды и поднимается и опускается вместе с ней».

О том, что власти Полесска заказывают поставку и установку плавучей сборно-разборной причальной системы из четырёх понтонов с четырьмя швартовыми «пальцами» для создания инфраструктуры водного туризма в районе центральной набережной, стало известно летом этого года.

Напомним, что в ноябре 2024 года администрация Полесского муниципального округа стала одним из победителей ежегодного конкурсного отбора «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области» в 2025 году. Заявка муниципального образования с проектом «Создание причальной инфраструктуры набережной города Полесск (1 этап)» решением конкурсной комиссии набрала необходимое количество баллов и признана победителем конкурсного отбора, на реализацию которого предусмотрено предоставление субсидии из областного бюджета в 2025 году.

