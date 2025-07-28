Минздрав планирует проверить качество оказания услуг медорганизациями области

В регионе планируют провести научное социологическое исследование «Оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями Калининградской области» с применением количественных методов. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика для организации и проведения исследования готовится министерство здравоохранения Калининградской области. На работы выделяют 800 тыс. рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.