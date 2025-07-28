Администрация Калининграда ищет подрядчиков на благоустройство озера Пенькового

Администрация Калининграда ищет подрядчиков на благоустройство озера Пенькового
Изображение: администрация Калининграда
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Администрация Калининграда ищет подрядчиков на первый этап благоустройства озера Пенькового. Информация об этом размещена на порталах госзакупок и «РТС-Тендер».

Городские власти организовали два аукциона. Первый касается инфраструктуры. Так, администрация готова направить до 19,5 млн рублей на проведение к озеру электричества, света, установку "Безопасного города и др. Второй аукцион направлен на поиск подрядчика непосредственно для благоустройства. По сообщениям горвластей, этому исполнителю работ предстоит вымостить дорожки и променад из террасной доски. Помимо этого, возле озера будут установлены малые архитектурные формы и игровые элементы для детей. На это администрация Калининграда готова потратить до 37 млн рублей.

Все работы необходимо завершить до 1 декабря 2025 года. Мэрия планирует определить подрядчиков 6 и 7 августа соответственно.

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