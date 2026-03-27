Дятлова рассказала, почему приостановили благоустройство у Пенькового озера

Благоустройство территории, прилегающей к озеру Пеньковому в Калининграде, было приостановлено из-за необходимости корректировки проекта, а также промерзания грунта. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Зима была непростой, морозной, произошло сильное промерзание грунта. Сейчас оттаивает грунт, и он переувлажнён. Берег озера Пенькового находится на затапливаемой территории с нестабильным грунтом. Когда сделали проект, посчитали, что сможем обойтись простыми мерами. Вышли на строительство, понимаем, что теми техническими решениями, которые были заложены в самом начале, нам не обойтись», — пояснила Дятлова.

Проектные решения, по её словам, пришлось корректировать: «Где-то замещение грунта, где-то дополнительное укрепление оснований, в том числе с добавлением свай и даже пересмотром решений, увеличением сечения и несущей способности свай. Необходимые проектные решения выполнены. Мы их откорректировали, сейчас ждём благоприятной погоды».

Для продолжения работ, как уточнила глава горадминистрации, из грунта должна уйти лишняя вода.

«Мы с таким эффектом сталкивались при проведении работ в Макс-Ашманн парке. Мы долго по весне не могли выйти и начать работы на территории Макс-Ашманн парка. Нас за это ругали сильно жители, говорили, что есть действующий контракт, а работы не ведутся. И мы не выходили до тех пор, пока не ушла вода из грунта, пока мы не смогли зайти техникой. Потому что если мы в переувлажнённый грунт заходим тяжёлой техникой, мы просто разворачиваем всю территорию. Ровно поэтому у нас сейчас пауза на озере Пеньковом», — добавила сити-менеджер.

Закончить работы она обещала к июлю 2026 года.

Озеро Пеньковое в 2024 году стало победителем голосования по отбору территории для благоустройства с привлечением федеральных средств по программе «Формирование комфортной городской среды». Оно набрало 7812 голосов.

На проведение работ в рамках первого этапа благоустройства власти заключили три контракта. Монтаж систем наружного освещения, электроснабжения, теленаблюдения, звукосиренного комплекса и пр. за 15,6 млн рублей доверили ООО «Строительно-торговая компания Партнер». Благоустройством территории общего пользования за 29,7 млн занимается ООО «СК Гранит», дополнительными работами за 9,3 млн — «Строительно-торговая компания Партнер». Контракты необходимо было исполнить до конца 2025 года, однако в настоящее время они всё ещё находятся на стадии исполнения.