Лавриненко: контейнер для сбора лампочек на Чайковского снесли дорожники

На улице Чайковского в Калининграде контейнер для сбора батареек и ртутьсодержащих ламп снесли дорожники, которые ремонтировали тротуар. Об этом сообщил председатель Регионального союза переработчиков отходов Калининградской области Святослав Лавриненко, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» об исчезнувших контейнерах на Чайковского и Тюленина.

Ранее в редакцию обратились читатели, которые сообщили, что на улицах Тюленина и Чайковского пропали контейнеры для сбора использованных лампочек.

«Нам снесли контейнер (на Чайковского) дорожники, которые делали тротуар, сломали нам его. Нам жители позвонили, и мы его вывезли уже сломанный. Там, где стоял контейнер, сейчас тротуар красивый сделали, — рассказал председатель РСПО КО. — Мы хотели поставить заново, связались с этой управляющей компанией, которая нам задолжала за обслуживание тоже много денег, бесплатно два года обслуживаем. И они сказали, что да, мы будем ставить, но только вот этот дом, на Чайковского, 36, он отошел в другую управляющую компанию. И они сейчас нам будут давать другую точку, мы поставим по существующему договору в другое место. Поэтому на Чайковского, 36 пока интересантов нет».

Лавриненко уточнил, что при появлении управляющей компании, готовой нести «обоюдную ответственность» за контейнер на Чайковского, РСПО КО заключит с ней контракт и поставит точку сбора.

Что касается улицы Тюленина, председатель сообщил, что за точку отвечало Минприроды, которое при бывшем министре Олеге Ступине отказалось финансировать этот проект. «Мы своими силами лет восемь, наверное, тянули этот проект, обслуживали эту точку бесплатно. Она была очень объемная, и там много отходов приходило. И там какой-то „доброжелатель“ постоянно открывал контейнер. В итоге два или три раза отрывали нам дверцу, разбивали там лампы демонстративно, чтобы нас уличить. Соответственно, я дал команду. Мы просто сняли этот контейнер провокационно и все», — рассказал Лавриненко.

Список точек для сбора можно найти на сайте Регионального союза переработчиков отходов в разделе «Точки сбора батареек и ламп».