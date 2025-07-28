Янтарный комбинат изготовил главный приз для «Голосящего КиВиНа» (фото)

Все новости по теме: Янтарь
Фото: Калининградский янтарный комбинат

Янтарный комбинат Госкорпорации Ростех изготовил награду для музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2025». Это статуэтка в форме поющей птицы, выполненная из янтаря и позолоченной латуни, сообщили в пресс-службе предприятия.

Главный приз для «Голосящего КиВиНа-2025» изготовлен в двух размерах: статуэтки высотой 45 см и 21 см. Каждая птица собрана из десятка янтарных элементов, самые маленькие из которых — пуговицы на жилете КиВиНа диаметром 2 мм.

«При изготовлении статуэток художники использовали технологии прессования: под воздействием температуры и давления камню придали удобную для обработки форму и необходимый оттенок, сохраняя его природные свойства. Лапы, хохолок, клюв и микрофон сделаны из позолоченной латуни, поэтому сверкают и придают образу яркость и элегантность», — говорится в сообщении.

Работа над главным призом продолжалась полтора месяца. Всего было изготовлено 17 статуэток. На 2 больших и 15 маленьких КиВиНов ушло 13 кг янтаря.

«Янтарный КиВиН — это новый уровень. Тёплый, живой, с характером. Теперь победители увозят с собой не только победу, но и кусочек Балтийского побережья!», — отметил генеральный директор Телевизионного творческого объединения «АМИК» Александр Масляков.

«„Голосящий КиВиН“ одиннадцатый год проводится в Калининградской области и стал уже настоящей визитной карточкой региона. И каким же ещё мог быть главный приз у этого всенародно любимого фестиваля, если не янтарным? Наши мастера с большой ответственность подошли к созданию статуэтки и применили новейшие технологические решения. Помимо того, что у КиВиНа цветные фрак и галстук-бабочка, мы добавили птичьей пестроты и в жилет за счет мелких темных вкраплений в структуру светлого янтаря. Каждая деталь подгонялась и шлифовалась вручную, поэтому костюм сидит на птичке буквально „как влитой“. Надеемся, что наш янтарный КиВиН станет новым символом популярного фестиваля», — рассказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter