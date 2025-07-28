Янтарный комбинат изготовил главный приз для «Голосящего КиВиНа» (фото)

Фото: Калининградский янтарный комбинат

Янтарный комбинат Госкорпорации Ростех изготовил награду для музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2025». Это статуэтка в форме поющей птицы, выполненная из янтаря и позолоченной латуни, сообщили в пресс-службе предприятия.

Главный приз для «Голосящего КиВиНа-2025» изготовлен в двух размерах: статуэтки высотой 45 см и 21 см. Каждая птица собрана из десятка янтарных элементов, самые маленькие из которых — пуговицы на жилете КиВиНа диаметром 2 мм.

«При изготовлении статуэток художники использовали технологии прессования: под воздействием температуры и давления камню придали удобную для обработки форму и необходимый оттенок, сохраняя его природные свойства. Лапы, хохолок, клюв и микрофон сделаны из позолоченной латуни, поэтому сверкают и придают образу яркость и элегантность», — говорится в сообщении.

Работа над главным призом продолжалась полтора месяца. Всего было изготовлено 17 статуэток. На 2 больших и 15 маленьких КиВиНов ушло 13 кг янтаря.

«Янтарный КиВиН — это новый уровень. Тёплый, живой, с характером. Теперь победители увозят с собой не только победу, но и кусочек Балтийского побережья!», — отметил генеральный директор Телевизионного творческого объединения «АМИК» Александр Масляков.

«„Голосящий КиВиН“ одиннадцатый год проводится в Калининградской области и стал уже настоящей визитной карточкой региона. И каким же ещё мог быть главный приз у этого всенародно любимого фестиваля, если не янтарным? Наши мастера с большой ответственность подошли к созданию статуэтки и применили новейшие технологические решения. Помимо того, что у КиВиНа цветные фрак и галстук-бабочка, мы добавили птичьей пестроты и в жилет за счет мелких темных вкраплений в структуру светлого янтаря. Каждая деталь подгонялась и шлифовалась вручную, поэтому костюм сидит на птичке буквально „как влитой“. Надеемся, что наш янтарный КиВиН станет новым символом популярного фестиваля», — рассказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.