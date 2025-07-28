Госпредприятие отказалось озвучить планы на «Здание палаты мер и весов»

ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности», владеющее домом № 18 на улице Леонова, из которого в середине июля по решению суда была выселена частная школа «Базис» Марины Олейник, отказалось сообщить планы на здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения. На прошлой неделе редакция «Нового Калининграда» обратилась в Дирекцию с запросом, в котором попросила прояснить, получил ли арендатор (сочинская компания «АэроИмиджСочи») при заключении договора обременение в виде требования привести здание в порядок. Кроме того, редакцию интересовали планы компании на упомянутый объект (ранее представители школы «Базис» уверяли, что там собираются открыть гостиницу или ресторан).

В ответ на запрос представители Дирекции прислали в адрес редакции уведомление об отказе в предоставлении информации, заявив, что «запрашиваемые сведения в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ „О коммерческой тайне“ и локальными актами Предприятия составляют коммерческую тайну».

«Данный запрос противоречит действующему законодательству Российской Федерации и статье 8 Конституции Российской Федерации, а действия редакции „Новый Калининград.ru“ имеют признаки злоупотребления свободой массовой информации», — добавили представители ФГУП.

Отказывая в ответе, представители ДИДа сослались на статьи 4 («Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации») и 40 («Отказ и отсрочка в предоставлении информации») Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

Ранее «Новый Калининград» подробно описывал конфликт «Дирекции по инвестиционной деятельности» с бывшим субарендаторов в лице директора школы «Базис» Марины Олейник. В частности, последняя сообщала, что не стала заключать договор субаренды с новыми арендаторами, так как считает, что торги были проведены с нарушениями.