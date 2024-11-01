«Диверсии», долги и тяжбы: почему выселили школу из старинного здания на Леонова (фото)

Из исторического «Здания палаты мер и весов», более известного в Калининграде как бывший ресторан «Гранд-холл» (ул. Леонова, д. 18), по решению суда выселили частную школу «Базис». Директор школы Марина Олейник, сотрудники учреждения дополнительного образования, а также родительский актив противостояли выселению, однако судебным приставам препятствовать не стали. В ходе конфликта, разгоревшегося задолго до принудительного выселения, руководство школы зафиксировало вмешательства в хозяйственную деятельность (Олейник называет их «диверсиями»), из-за которых к делу подключалась полиция. Почему педагогов вынудили пойти на обострение хозяйственного спора и был ли из него цивилизованный выход, выяснял «Новый Калининград».

Историческое «Здание палаты мер и весов» было построено в 1912 году и является объектом культурного наследия регионального значения. В начале 1950-х годов (тогда улица Леонова называлась Почтовой) в нём был открыт первый в Калининграде ресторан «Балтика». «После того, как в 1980 году ресторан „пожертвовал“ своим названием в пользу первого в области мотеля и его ресторана, ему пришлось стать „Орбитой“, а позже — „Гранд-холлом“», — рассказывали в госархиве.

Последние годы здание находится в собственности федерального Росимущества (распоряжается им ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» — далее ДИД — прим. «Нового Калининграда»). В сентябре 2024 года собственник подыскивал для здания нового арендатора. В ноябре победителем тендера стала сочинская компания «АэроИмиджСочи», получившая право аренды здания площадью более 1600 кв. м на пятилетний срок. Компания стала единственным участником аукциона. Согласно данным ЕГРЮЛ, занимается «АэроИмиджСочи» деятельностью в сфере парков и пляжей, а также торговлей, общепитом, гостиничным бизнесом и недвижимостью. Арендный платёж за «помещения свободного назначения» был установлен на уровне 782,6 тыс. рублей в месяц, то есть 9,4 млн в год.

15 июля текущего года пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщила, что из дома № 18 на улице Леонова на основании решения суда выселяют образовательную организацию, уклонявшуюся от решения суда. В ФССП уверяли, что договор был расторгнут по инициативе собственника. В ведомстве также пояснили, что ранее арендатор не выполнил требования собственника и продолжал вести свою деятельность в здании.

Кроме того, пресс-служба добавила, что уклонявшееся от решения суда руководство образовательной организации дважды было наказано штрафом (в 30, а далее в 50 тысяч рублей), но выплатило его, не освобождая помещения. В УФССП рассказали, что на текущий момент имущество школы вывезли под контролем сотрудников органов принудительного исполнения, а бывшие классы передали представителю законного владельца.

Выселенной организацией оказалась частная школа «Базис», занимавшая с 2021 года первый этаж особняка. Директор школы Марина Олейник, против которой ранее возбудили уголовное дело из-за отказа покинуть стены школы, объяснила «Новому Калининграду», что она не стала заключать договор субаренды с новыми арендаторами, так как считает, что торги были проведены с нарушениями.

Незадолго до выселения произошло несколько событий.

7 июля директор школы «Базис» провела родительское собрание и рассказала, что на неё «оказывают давление» и ситуация «зашла в критическую фазу».

«2 июля должен был состояться суд по объявлению торгов недействительными, потому что они были проведены с большим количеством нарушений и ошибок, — заявила на собрании Олейник. — Они были незаконными. „Дирекция по инвестиционной деятельности“, которая распоряжается государственной собственностью, проигнорировала факт нахождения здесь школы и пустила здание на торги. То есть нашу школу решили выгнать, а на её месте открыть очередной ресторан или отель. А сегодня мне позвонили и сказали, что на меня завели уголовное дело по статье 315 — „Уклонение от решения суда“».

Тогда же Олейник объяснила, что на текущий момент вокруг здания на Леонова, 18, идут сразу три судебных процесса. Директор считает, что именно школы и НКО, а не гостиницы и рестораны имеют первоочередное право на размещение в объектах госсобственности, а потому сообщила родителям, что намерена побороться за помещения. В день родительского собрания Марина Олейник создала телеграм-канал «Директор по статье», в котором стала выкладывать актуальную информацию о ситуации.

11 июля перед входом в школу сотрудники и родители учеников провели пикет против выселения. Вывешенный баннер сообщал прохожим, что на месте школы хотят сделать ресторан, а педагоги «учат детей отстаивать свои права». А 14 июля в здании школы появились судебные приставы.

Фото: телеграм-канал Марины Олейник

Чтобы разобраться в ситуации, «Новый Калининград» встретился с директором школы «Базис» Мариной Олейник. Она рассказала, что заниматься образованием детей стала не просто так. Поначалу педагог «потренировалась на старшем сыне», потом занималась семейным обучением младшего, а затем открыла репетиторский центр, переросший в школу семейного типа «Базис». В неё Олейник стала набирать одарённых детей с первого по шестой класс.

«Я математик, и моя задача была — сделать школу для вундеркиндов, — объяснила Олейник. — Открытие школы было личной историей». Выпускница физмата готовила олимпиадников к поступлению в российские вузы. Открытая в 2021 году частная школа спокойно работала недолго. В 2023 году, по словам Олейник, на образовательную организацию поступила анонимная жалоба и в школе прошло 17 проверок.

«Нас проверили МЧС, комитет по образованию и все структуры, которые только могли, — говорит директор. — Все они знают, что мы легально работаем. Они проверили наши программы и договоры, а также всю внутреннюю начинку школы. После проверок в работу были внесены определённые коррективы — нам сказали, что мы должны работать в рамках дополнительного образования. 31 мая 2023 года был суд, где мне вынесли административку за то, что я якобы подменяю понятия и выдаю свою школу за общеобразовательную. Мне дали полгода на изменение терминов. С этого момента у нас не классы, а группы, не учителя, а педагоги, не уроки, а занятия. Они настаивали и на том, чтобы мы убрали слово „школа“, но право так называться за мной оставили. У нас школы гитары, маникюра и педикюра есть, почему мы не могли называться тем, чем мы были? Я же не заявляла, что мы общеобразовательная школа. Сегодня мы работаем в рамках лицензии на допобразование и соблюдаем все пожелания, и больше к нам претензий не было».

Если с проверяющими структурами, по словам Марины Олейник, всё через какое-то время было улажено, то настоящие проблемы начались из-за помещений, в которых находилась организация. Осенью 2021 года через ООО «Знания» с согласия ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» она заключила договор субаренды с компанией «Логистическое агентство „Балтимпекс“ (на тот момент компания была арендатором здания — прим. „Нового Калининграда“)». По договору первый этаж здания площадью 280 кв. м школа арендовала за 121 280 рублей в месяц.

По подсчётам Олейник, на приспособление помещений под нужды школы было потрачено 959,5 тыс. рублей. Она рассчитывала, что эти расходы будут учтены при выставлении арендных счетов, о чём, по её словам, сообщала в «Дирекцию по инвестиционной деятельности». Олейник также уверяет, что пункт о возмещении расходов был указан в договоре субаренды с компанией «Балтимпекс».

В 2022 году ДИД расторгла договор аренды с компанией «Логистическое агентство „Балтимпекс“» в судебном порядке, и школа пожелала заключить прямой арендный договор с Росимуществом. Как уверяет Марина Олейник, реакции на несколько писем в его адрес не последовало, зато в июне 2023 года ДИД обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с иском к ООО «Знания», по которому требовала взыскать с школы 1,5 миллиона рублей арендных платежей. Эту сумму образовательная организация погасила в полном объёме, а в конце 2024 года арендатором всего здания стала упомянутая выше компания «АэроИмиджСочи», принадлежащая сочинскому предпринимателю Сергею Газарову.

Пока шли суды, против школы, как утверждает Марина Олейник, были совершены «диверсии»: устроившийся в 2022 году завхозом школы Михаил Семёнович (имя изменено — прим. «Нового Калининграда») якобы в конце апреля 2025 года среди ночи проник в здание школы, похитив жёсткий диск и папки с документами. «Мы вызвали полицию. Правда, в возбуждении дела нам отказали, так как правоохранители не нашли состава преступления», — пояснила Олейник.

Той же весной во время снятия показаний счётчиков сотрудники школы обнаружили, что неизвестный проник в щитовую и подключил к электричеству соседнее аварийное помещение с протекающей крышей. Более того, директор школы сообщила, что похищенные документы она недавно обнаружила в деле, возбуждённом против неё. «Новый Калининград» попытался получить комментарий у бывшего завхоза, однако на звонки он не ответил.

«Инициатор всей этой активности по выселению — „Дирекция по инвестиционной деятельности“, — уверена Марина Олейник. — Это выглядит как откровенное давление на меня как на директора. Дело в том, что ДИД провела торги, зная, что здание используется АНО „Образовательная школа — Центр инициатив „Базис““, приспособившее здание под образовательный процесс. Этим собственники нарушили нормы действующего законодательства (Олейник ссылается на Закон о защите конкуренции — прим. „Нового Калининграда“) и поставили в приоритет очередной ресторан, а не социально-культурную деятельность».

Отметим, что школа «Базис» также подала в Арбитражный суд Калининградской области на «Дирекцию по инвестиционной деятельности». В иске её представители требуют признать незаконными торги, в результате которых дом № 18 на улице Леонова получила в аренду компания «АэроИмиджСочи». Кроме того, истцы требуют обязать собственника заключить договор аренды со школой «Базис» без проведения торгов.

Жалобы на ДИД были направлены представителями школы президенту РФ Владимиру Путину, генпрокурору РФ Игорю Краснову, председателю СК РФ Александру Бастрыкину, руководителю Федерального агентства по управлению госимуществом Вадиму Яковенко, а также в региональное министерство градостроительной политики, двум депутатам Госдумы РФ и сенатору Александру Шендерюку-Жидкову.

На официальный запрос «Нового Калининграда» временно исполняющий обязанности гендиректора «Дирекции по инвестиционной деятельности» Артур Охомуш сообщил, что его предприятие «не имело и не имеет никаких договорных отношений с ООО „Знания“», а компания «Логистическое агентство Балтимпекс» заключила договор субаренды с частной школой «Базис» «без предварительного письменного согласования» с ДИДом или Росимуществом. Далее Охомуш пояснил, что 25 марта 2022 года договор аренды с ООО «Логистическое агентство Балтимпекс» был расторгнут в одностороннем порядке, из-за чего досрочно прекратились и все договоры субаренды по дому № 18 на улице Леонова.

«Несмотря на это, ООО „Знания“ (частная школа „Базис“) продолжило использовать помещения без законных оснований и в течение 15 месяцев не осуществляло плату за фактическое пользование», — говорится в ответе на запрос редакции.

14 декабря 2023 года, как продолжает представитель учреждения, требования ДИДа о взыскании задолженности за фактическое пользование были удовлетворены и школу «Базис» попросили освободить помещения. Что касается условий, на которых школа заключила договор субаренды с «Балтимпексом», то они ДИДу неизвестны, поэтому «подтвердить или опровергнуть содержащиеся в нём положения о возмещении средств, потраченных на приспособление здания под учебный процесс, не представляется возможным».

Фото: пресс-служба УФССП по Калининградской области

Кроме того, Охомуш заявил, что у ДИДа отсутствовали основания для заключения прямого договора аренды с ООО «Знания» из-за «существенной задолженности», а с АНО «Образовательная школа — Центр инициатив „Базис“» — «в связи с отсутствием лицензии на осуществление образовательной деятельности».

При этом, как уверяет представитель ДИДа, с компанией «АэроИмиджСочи» договор заключался «путём проведения открытого аукциона». Предприятие не считает, что вопрос об обременении в виде договора аренды с ООО «Знания» из-за упомянутых выше обстоятельств несостоятелен.

«ООО „Знания“ (частная школа „Базис“) не являлось арендатором и не имело договорных отношений с предприятием, незаконно занимало помещения Российской Федерации по адресу: Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 18, в связи с чем предприятием также инициировано обращение в прокуратуру Калининградской области о проверке образовательной деятельности ООО „Знания“ (частная школа „Базис“) в незаконно занимаемых помещениях», — добавил Охомуш. С представителем компании «АэроИмиджСочи» редакции связаться не удалось.

На текущий момент школа «Базис» разыскивает новое место, а её имущество перевезено в небольшой репетиторский центр на проспекте Мира. «Мы в поисках помещения для школы, — рассказала Марина Олейник. — Рассматриваем все варианты, чтобы успеть всё сделать к началу учебного года».

Судов у школы и ДИДа, судя по тону их переписки, ещё много. Однако стоит отметить, что помещения исторического здания, которые занимала школа «Базис» на протяжении нескольких лет, были спасены от разрухи. При этом лишившийся субарендаторов бывший банкетный зал, который успел осмотреть «Новый Калининград», находится в упадке — у него обвалился потолок и по стенам течёт вода.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», телеграм-канал Марины Олейник, пресс-служба УФССП по Калининградской области