Погода в Калининградской области 29 июля

Вторник, судя по прогнозам, станет чуть прохладнее понедельника, а дожди хоть и не прекратятся, но заметно ослабнут. Как сообщает Гидрометцентр России, 29 июля в Калининградской области будет пасмурно и дождливо. Слабый западный ветер будет не более четырёх метров в секунду. Дневная температура около +21°C, а ночная в районе +14°C. К ночи ветер не изменит направления, но ослабнет до двух метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 755 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, обещает слабые дневные дожди на всей территории региона, которые к ночи станут сильными. Больше всего осадков следует ожидать в приморских городах, а также в центральной и юго-западной частях региона. На востоке и северо-востоке ночные осадки будут умеренными.

Прохладнее всего будет на побережье: в Светлогорске, Зеленоградске и Балтийске в районе +19°C. Синоптики обещают, что в остальных муниципалитетах области будет на пару градусов теплее.

Ночью прогревшееся море обеспечит прибрежным городам +18°C, в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +17°C, а восточнее будет +16°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также сообщает о прохладном вторнике. Утром температура в Калининграде будет в районе +19,2°C, днём она поднимется до 21,5°C, а вечером до +20°C. В течение суток обещают влажность на уровне 100% и утренний дождь, который должен стихнуть днём.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждает, что в предстоящие сутки южный циклон будет смещаться своим центром через наш регион на север, в сторону Скандинавии, из-за чего «обильные осадки, связанные с окклюзией циклона, продолжатся по области ночью и утром».

«На юго-западном побережье также усилится ветер (местами до значений, близких к штормовым), а вот днем существенные осадки прекратятся. Днем в Калининграде и области +19...+21°C, утром и до полудня — облачно/облачно с прояснениями и вероятны периодические дожди. Днем и вечером переменная облачность/облачно с прояснениями: в Калининграде, на западе и побережье слабые/умеренные дожди прекратятся к 11-12 часам, по области возможны до 14-16 часов, далее без существенных осадков», — добавляют синоптики.