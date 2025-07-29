Музей искусств не получил средства на реставрацию скульптуры Кауэра

Калининградский областной музей изобразительных искусств пока не готов заняться реставрацией скульптур Кауэра «Мать и дитя» и Штайнера «Орангутан» из-за отсутствия финансирования. Об этом говорится в ответе Музея на официальный запрос «Нового Калининграда» о судьбе произведений искусства.

«На данный момент „Мать и дитя“ С. Кауэра продолжает находиться в БФУ им. И. Канта, „Орангутан“ А.Штайнера в калининградском зоопарке. Обе скульптуры переданы нам на условиях проведения реставрационных работ и создания точных копий, которые должны будут занять место переехавших в Музей оригиналов. Это сложный и дорогостоящий процесс. Сейчас мы на этапе включения министерством по культуре и туризму Калининградской области нашей заявки на финансирование на 2026 год», — сообщили в Музее. Там также добавили, что «безусловно, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее представить скульптуры в постоянной экспозиции „Калининград — Кёнигсберг: мост над временем“».

Вопрос о передаче скульптуры Кауэра из БФУ им. И. Канта в Калининградский музей изобразительных искусств решался еще в 2018 году. Условием соглашения о переносе скульптуры являлось изготовление копии скульптуры для университета.

Станислав Кауэр в 1905-1907 годах трудился в Берлине, затем — в Кёнигсберге, где и скончался в 1943-м году. За годы работы Кауэр создал в Кёнигсберге более 90 произведений. До наших дней сохранились некоторые из них: например, памятник Шиллеру, фонтан «Путти», скульптура «Мать и дитя», рельеф «Геркулес».

Как рассказывала научный сотрудник Музея Мирового океана Галина Акимова, во время штурма Кёнигсберга скульптура стояла на небольшом постаменте недалеко от скульптур морских животных на Верхнем озере. «Потом кто-то отбил ребенку голову. Скульптура была восстановлена. Причем, занимался этим, как удалось выяснить, не скульптор, а архитектор по фамилии Люлько. И потом, восстановленную, её, как говорится, перенесли во внутренний дворик корпуса Калининградского университета (ныне БФУ им. Канта. — прим. „Нового Калининграда“) на улице Университетской», — рассказала научный сотрудник.

Подробнее о Кауэре можно прочитать в интервью Галины Акимовой по ссылке