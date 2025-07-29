Калининградская железная дорога сообщила об уменьшении выбросов в атмосферу

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В январе-июне на Калининградской железной дороге количество выбросов в атмосферу снизилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«Улучшение экологических показателей произошло за счёт экономного расходования топливно-энергетических ресурсов. Кроме того, в начале 2025 года на станции Луговое-Новое была введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная. Новый энергообъект стал на магистрали пятым по счёту, переведённым с угля на природный газ», — говорится в сообщении.

Также в КЖД отметили, что в первом полугодии в 1,6 раза увеличилось количество вторсырья, отправленного на вторичную переработку. С помощью фандоматов, установленных на Южном и Северном вокзалах Калининграда, станциях в Светлогорске и Зеленоградске, было собрано более 21 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

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