Чернышенко: три из пяти востребованных специальностей — инженерные

Среди пяти самых популярных направлений на бюджетной основе обучения три относятся к области «Инженерное дело, технологии и технические науки». Об этом сообщает пресс-служба Правительства России со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«За время приемной кампании более 1,3 млн абитуриентов уже подали заявления в вузы <...>. Важно отметить, что три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов — инженерные. Президент Владимир Путин говорил, что к 2030 году в России необходимо подготовить не менее 2 млн специалистов в этой сфере, именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России», — рассказал Чернышенко.

Отмечается, что 67% абитуриентов выбрали региональные вузы. В пятерку регионов-лидеров по востребованности у поступающих, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли вузы Республики Татарстан, Свердловской и Новосибирской областей.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что в эту приёмную кампанию было подано рекордное количество заявлений по педагогическим направлениям в педагогические вузы — 514 193. «При этом на программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% заявлений больше, чем по итогам приемной кампании 2024/2025 учебного года, — 471 405», — сказал глава ведомства.