Чернышенко: три из пяти востребованных специальностей — инженерные

Все новости по теме: Образование

Среди пяти самых популярных направлений на бюджетной основе обучения три относятся к области «Инженерное дело, технологии и технические науки». Об этом сообщает пресс-служба Правительства России со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«За время приемной кампании более 1,3 млн абитуриентов уже подали заявления в вузы <...>. Важно отметить, что три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов — инженерные. Президент Владимир Путин говорил, что к 2030 году в России необходимо подготовить не менее 2 млн специалистов в этой сфере, именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России», — рассказал Чернышенко.

Отмечается, что 67% абитуриентов выбрали региональные вузы. В пятерку регионов-лидеров по востребованности у поступающих, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли вузы Республики Татарстан, Свердловской и Новосибирской областей.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что в эту приёмную кампанию было подано рекордное количество заявлений по педагогическим направлениям в педагогические вузы — 514 193. «При этом на программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% заявлений больше, чем по итогам приемной кампании 2024/2025 учебного года, — 471 405», — сказал глава ведомства.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter