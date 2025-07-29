Власти Полесска: судьбу бывшего ДК на ул. Заводской будет решать его собственник

Власти Полесска: судьбу бывшего ДК на ул. Заводской будет решать его собственник
Фото: maps.google.ru
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Бывший дом культуры на улице Заводской (дом № 4) в Полесске, лишившийся крыши несколько лет назад, принадлежит частному лицу, и именно оно будет решать дальнейшую судьбу объекта. Об этом жителям сообщил во время прямой линии 28 июля врио главы администрации Полесского округа Константин Перов. О том, что здание давно находится в аварийном состоянии, главе напомнил один из жителей, попросивший объяснить, что с ним собираются сделать.

«Как вам известно, старый дом культуры имеет своего владельца, — ответил Перов, не называя фамилию владельца. — Он был продан по аукциону несколько лет назад. Давайте мы обратимся с письмом к собственнику здания и попросим разъяснения по поводу его дальнейшей судьбы. Собственник сам располагает своим имуществом и тем, что с ним делать дальше».

Согласно информации публичной кадастровой карты, на 2020 год дом № 4 на улице Заводской стоял на муниципальном земельном участке площадью 800 квадратных метров с кадастровым номером 39:10:010038:31. Разрешённое назначение участка на тот момент — для размещения объектов культуры. Отметим, что ранее участок появлялся в сервисах по продаже недвижимости. Например, на «Циане» сообщалось, что за 8 соток под зданием бывшего ДК — это «участок промышленности, транспорта, связи» стоимостью 1,5 млн рублей (на текущий момент объявление не активно).

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