Власти Калининграда сообщили о временном изменении маршрута автобуса № 21

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Изображение: сайт администрации Калининграда

В четверг, 31 июля, автобусы № 21 проследуют по маршруту без заезда с ул. Павлика Морозова к ЖК «Апельсин» в связи со строительными работами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«С 8 до 20 часов на конечном остановочном пункте будет размещено строительное оборудование, в связи с чем места для разворота автобусов не останется. В течение четверга автобусы № 21 будут сворачивать с Павлика Морозова на Коммунистическую без заезда к детсаду № 114 и ЖК „Апельсин“», — говорится в сообщении.

Изменения, как уточняется, будут действовать только в течение одного дня.

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