Погода в Калининградской области 30 июля

Днём в среду, 30 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +22°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +20°C. В центре региона дневная температура составит +21°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +22°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +17°C), а на востоке региона прохладнее (до +12°C). На востоке также пройдут умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в среду ждёт малооблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +17,4°C, днём она поднимется до +20,4°C, а вечером опустится до +18°C. Утром прогнозируется западный ветер, который днём сменится на северо-западный. Влажность — на уровне 74-88%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об обильных осадках и умеренной прохладе под властью циклонов на этой рабочей неделе.

«Днем в Калининграде и на большей части региона +20...+22°C, переменная облачность, без существенных осадков (днем и вечером местами возможны небольшие кратковременные дожди). На самом востоке региона (приграничье Нестеровского, Краснознаменского, Неманского районов) днем +17...+20°C, облачно с прояснениями, в течение суток, особенно во второй половине дня и вечером, не исключены дожди. Ветер ночью и утром западный, днем северо-западный, в Калининграде и области слабый/умеренный (4-8 м/с)», — добавляют синоптики-любители.