Исследование: россияне хотели бы завести второго ребёнка, но ближе к 30 годам

Россияне хотели бы завести больше одного ребенка, однако готовы делать это ближе к 30 годам. Продолжающийся сдвиг календаря рождений, в свою очередь, требует более тщательной медицинской поддержки репродуктивных планов, и зачастую семьи могут не успеть их реализовать. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос ИНСАП РАНХиГС.

Эмпирической базой исследования выступают данные социологического опроса населения страны в возрасте 18–35 лет, реализованного ИНСАП РАНХиГС в 2019 году. Выборка является репрезентативной для данной возрастной когорты россиян.

Молодые россияне традиционно хотели бы видеть в своей семье двоих детей, однако, поскольку возраст первого рождения неуклонно повышается, они не всегда успевают реализовать эти планы. Как отмечает автор исследования, год его проведения (2019-й) позволяет оценить репродуктивные установки граждан, которые сформировались в относительно благополучный с экономической точки зрения период после 2005 года и «очищены» от влияния таких кризисных факторов, как пандемия коронавируса или социально-экономическая нестабильность 2022 года. Однако даже с учетом позитивной динамики благосостояния в целом представления россиян о семье, браке и детях соответствуют концепции второго демографического перехода, который постепенно происходит в различных странах мира с конца XX века.

Модальный показатель, к которому стремится молодежь,— это двое детей, при этом готовность к большему числу деторождений при наличии соответствующих условий становится достаточно массовой, а декларирование стратегии «чайлдфри», напротив, характеризует крайне узкие группы молодежи. Однако ориентация на ранние деторождения распространена крайне незначительно, и чем выше уровень образования, тем чаще в оптимальной модели появления первого ребенка присутствует сравнительно старший возраст обоих родителей.

В представлениях только около 15% опрошенных оптимальный возраст появления первого ребенка у мужчин составляет менее 25 лет, тогда как почти треть молодых людей склонны отодвигать этот возраст как минимум к тридцатилетию. По очевидным причинам приоритетный возраст материнства существенно смещен вниз по сравнению с отцовским, но при этом раннее деторождение (до 21 года) видится хорошим вариантом лишь для 15% респондентов.