Облвласти выделили Гурьевску 5,5 млн рублей на установку туалета в Медведевке

Областные власти выделили Гурьевскому округу 5,5 млн рублей на установку модульного туалета на территории военно-мемориального комплекса в Медведевке. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правовой информации.

Средства выделяются министерству по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. Ведомство предоставит эти деньги муниципалитету при условии софинансирования в 170 тыс. рублей. Отмечается, что средства будут направлены также и на содержание модульного туалета до 31 декабря 2025 года.

Документ подписан губернатором региона Алексеем Беспрозванных. Постановление вступило в силу сразу после подписания.