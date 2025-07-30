Мишустин: локализацию производства в России нужно начинать с мелочей

Мишустин: локализацию производства в России нужно начинать с мелочей
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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Все компоненты любого производства должны производиться в России. Локализацию необходимо начинать с мелочей и постепенно переходить на более сложные формы. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что на внутреннем рынке пищевого машиностроения доля отечественной техники составляет чуть более половины, и задачи по развитию собственного производства ещё не решены. Он поинтересовался у учредителя компании «Оренклип» Михаила Иванова, насколько быстро предприятия смогут перейти на полностью российские станки, и получил ответ, что это возможно уже сейчас, однако нужно формировать спрос.

Мишустин подчеркнул важность не только поставок нового оборудования, но и гарантийного и сервисного обслуживания в этой отрасли. Премьер также отметил необходимость подготовки квалифицированных кадров и рассказал о работе по созданию единой системы обучения: от профильных школьных классов до профессионального образования. По его мнению, в результате этого рынок пищевого машиностроения вырос примерно на треть. Это связано «с достижениями нашего агропрома в целом».

«Это [локализовывать промкомпоненты] очень важно, прямо шаг за шагом. С мелочей все начинается. Я говорю всегда: от какого-нибудь разделочного стола до панели — надо стараться все производить в Российской Федерации. У нас ведь огромное количество талантливых технологов, инженеров, конструкторов. Технологический и промышленный суверенитет в любых отраслях, особенно таких, как ваша, нам просто необходим», — отметил Мишустин.

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