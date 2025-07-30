В Железнодорожном появилась мурал-карта «Средневековый город»

Центр Железнодорожного украсили новым арт-объектом. Как сообщает пресс-служба администрации Правдинского округа, на фасаде дома № 9 по улице Черняховского нарисовали мурал-карту «Средневековый город».
Проект выиграл грантовый конкурс от ПАО «Лукойл». Автором мурала стала команда АНО «Балтийский центр развития промышленного туризма „Индустрия“».
В декабре 2024 года в доме открыли резиденцию проекта «Город-театр». Внутри проводят выставки костюмов, лекции, кинопоказы и мастер-классы, отмечает администрация муниципалитета.