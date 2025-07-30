Власти Калининграда о граффити: «Мы закрашиваем, а нужно наказывать»

Борьба с граффити в Калининграде должна включать в себя не только устранение последствий вандализма, но и наказание виновных. Такое мнение высказала глава горадминистрации Елена Дятлова во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Мы действительно в последние месяцы имеем всплеск нанесения граффити в городе — везде: на фасадах домов, на заборах, на остановках, даже на скамейках и столбах. <...> На текущую дату примерно 350 объектов, на которые было нанесение граффити. На 320 мы закрасили, либо самостоятельно, либо с привлечением собственников домов и ограждений», — сказала Дятлова.

Наказывать вандалов, по её словам, могут только сотрудники УМВД, однако это им удаётся далеко не всегда.

«У коллег тоже есть проблемы с нехваткой людей. К сожалению, пока ни одно наше обращение не закончилось возбужденным делом. Последняя информация, которая была от органов МВД, что недавно оперативники при силовой поддержке Росгвардии задержали жителя Санкт-Петербурга, который нанёс на дома почти тысячу надписей с наркорекламой», — рассказала глава горадминистрации.

Лучший, по её мнению, инструмент в борьбе с граффити — необратимость наказания. «Мы закрашиваем, а нужно наказывать. <...> И заниматься мы этой работой будем. После сегодняшнего прямого эфира я поговорю с коллегами из ОМВД для того, чтобы обратили внимание на данную потребность. Только совместная работа, только необратимость наказания уменьшат количество граффити, наносимых в Калининграде», — заключила сити-менеджер.