«Калининградтеплосеть» назвала дату остановки тепловой станции «Северная»

В соответствии с графиком вывода в ремонт тепловых источников, тепловая станция «Северная» будет остановлена на плановый ремонт с 13 по 26 августа. Об этом сообщает «Калининградтеплосеть».

Отключение горячего водоснабжения затронет дома и административные здания более чем на 90 улицах Калининграда. При наличии технической возможности часть потребителей будет переключена на другие тепловые источники.

«Отключение горячей воды является необходимым для подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону. Летом проводится весь необходимый комплекс работ для обеспечения комфорта калининградцев зимой», — добавили на предприятии.