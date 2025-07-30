В Калининграде планируют проверить электросирены

В Калининграде в четверг, 31 июля, планируют проверить электросирены. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В период с 08:00 до 17:00 будут проводиться регламентные работы на технических средствах системы оповещения населения городского округа „Город Калининград“. По результатам проведенных работ планируется одиночное кратковременное (не более 10 секунд) включение электросирен. Данное включение никаких действий со стороны людей не предусматривает. Просьба к жителям сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.