Погода в Калининградской области 31 июля

В четверг, 31 июля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +23°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 6 м/с, направление — запад, юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 759 мм рт. ст. Относительная влажность 63%. Температура воды: 18,5°. Продолжительность светового дня — 16 часов.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +19°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +16°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается малооблачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +17,1°С, днём потеплеет до +22,2°С, вечером похолодает до +19,4°С. Влажность — до 88%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днём +21...+24°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в регионе ожидаются комфортные +21...+23°С (местами до +24°С), на побережье +19...+21°С. Переменная облачность, утром и до обеда без существенных осадков, во второй половине дня и вечером по области местами не исключены слабые кратковременные дожди (особенно на юго-западе региона, в Багратионовском районе, к вечеру). В Калининграде дожди маловероятны. Ветер ночью и утром юго-западный, днём и вечером переменный (на северо-западный/северный), слабый (2-5 м/с).