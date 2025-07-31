В картофеле из Сербии выявили возбудитель карантинного заболевания

С 22 по 26 июля специалисты Калининградской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводили исследования двух партий картофеля общей массой 41,1 т, прибывшей из Сербии. В результате бактериологического испытания в продукции выявили возбудитель карантинного заболевания — бурой бактериальной гнили. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Бурая бактериальная гниль (Ralstonia solanacearum) — опасное сосудистое заболевание картофеля. Его характерный признак — выделение из глазков клубней бактериального экссудата кремового цвета. Длительное время болезнь может сохраняться в латентной форме, не проявляясь. При посадке инфицированного картофеля бактериальная масса распространяется по сосудам растения, закупоривая их, что приводит к быстрому увяданию и гибели всего растения. При проникновении в молодые клубни, болезнь вызывает их загнивание еще до уборки урожая. Источником распространения инфекции становится заражённая почва. Кроме картофеля, бурая бактериальная гниль поражает и другие пасленовые культуры (томат, перец и баклажан).

Информацию об обнаружении карантинного вредного организма передали в региональный Россельхознадзор для принятия правовых мер реагирования.