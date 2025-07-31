В Озёрске ищут подрядчика для капремонта помещений виллы Вихерт

В Озёрске ищут подрядчика для капитального ремонта помещений виллы Вихерт, в которой располагается администрация городского округа. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Здание расположено на улице Московской, 9. Согласно объектному сметному расчёту, исполнителю работ предстоит провести ремонт входной группы, тамбура, двух коридоров, трёх кабинетов и санузла, а также обустроить поручень. Заказчиком является «Центр социальной поддержки населения». На работы готовы потратить до 457,2 тыс. рублей, сам ремонт необходимо закончить до 31 октября. Подрядчика планируют определить 7 августа.

Закупка на ремонт впервые появилась в июне. Тогда «Центр социальной поддержки населения» направил на работы того же объёма 2,28 млн рублей. Аукцион признали несостоявшимся, так как на него не подали ни одной заявки.