В «Водоканале» сообщили, когда смогут переключить Гвардейский округ на свои сети

Жителей Гвардейского округа смогу переключить на сети областного «Водоканала» не раньше 2033 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Передача полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения муниципальных „Водоканалов“ в ГП КО „Водоканал“ ведется на основании закона Калининградской области от 02.07.2018 г. № 187 „О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области“, — пояснили в пресс-службе предприятия. — Для муниципального образования „Гвардейский муниципальный округ“ переходный период для перераспределения полномочий установлен по 31 декабря 2032 года».

Отметим, что в ходе встречи губернатора Алексея Беспрозванных с жителями Гвардейского округа 18 июля большая часть вопросов граждан была связана с качеством воды в муниципалитете.

К примеру, жительница Озерков Виктория, представившаяся сотрудницей «Водоканала» уверяла главу региона, что значительное число гвардейцев получают воду из скважин, имеющих проблемы с водоподготовкой, из-за чего из кранов идёт рыжая вода. Виктория уверяла, что решить проблемы можно будет лишь после переключения на сети регионального «Водоканала».