«Вы не власть, а слуга народа!»: как жители Гвардейска обсуждали проблемы с водой

Посещение губернатором Алексеем Беспрозванных Гвардейского округа в минувшую пятницу закончилось традиционной для подобного рода мероприятий встречей с населением. Началась она с отчёта главы администрации Максима Коломийца, судя по которому, все поручения главы региона были выполнены, и вообще жить в Гвардейске стало лучше и веселее. Правда, потом микрофон передали в зал, и оказалось, что муниципалитет буквально утопает в проблемах. Жителей не устраивали разбитые дороги, надменность местной администрации, медицинское обслуживание и нехватка основных педагогов в школах. Но главное — качество воды. За тем, как диалог власти и населения время от времени превращался в перепалку, следил «Новый Калининград».

Перед началом встречи Беспрозванных отметил, что Максим Коломиец не раз встречался с населением. Надо сказать, что жители это вскоре подтвердили. Правда, они добавили, что встречи не всегда были приятными как для одной, так и для другой стороны. До начала дискуссии глава администрации рассказал, что его сотрудники выполнили 10 поручений губернатора, шесть из которых касались ремонта (например, ремонта гвардейской школы № 1 и подключения ФАПа к водоснабжению в Ельняках), по одному было из области медицины и газификации, а также два по другим вопросам.

Далее Коломиец доложил о приоритетных направлениях развития своего округа, отметив, что находится он в центре региона и является «мультимодальным транспортным узлом». Похвалив инвесторов, наращивающих выпуск продукции и диверсифицирующих свои производства, глава пожаловался, что район все-таки имеет свои слабые места. К ним он, например, отнёс ограниченную возможность развития коммунальной инфраструктуры, высокую конкурентность в области туризма и требующий ремонта довоенный жилой фонд. На пике своего доклада Коломиец объявил о скорой ликвидации четырёх из шести угольных котельных, которые планируется заменить двумя модульными газовыми. К 2030 году глава пообещал полностью избавить Гвардейск от угольной генерации.

Предчувствуя, что значительную часть вопросов население будет задавать по поводу качества воды, Максим Коломиец заявил, что этот вопрос уже начали решать. Для начала, по его словам, будет установлена модульная станция водоподготовки в Озерках, а потом этот опыт внедрят в Знаменске, Талпаках и Комсомольске.

После доклада приступили к вопросам из зала. Общение с жителями округа Беспрозванных предложил начать с проблем семей участников СВО. Первой взяла слово жительница Наталья, у которой на СВО погибли два мужа (в декабре 2024 года погиб отец её детей, а в 2023 году второй супруг). Сначала она пожаловалась на протекающие с 2022 года швы в квартире, а потом сообщила, что у всего Гвардейска нет горячей воды.

«У нас у каждого стоят бойлеры, но почему-то нам скидку на электричество никто не делает. Вот нас трое в квартире живёт, мы в месяц платим 1600-1700 рублей. Это же много. Мне кажется, что ни один гвардеец даже не задумывается об этом», — сообщила она.

Наталья пояснила, что уже звонила в «Россети-Янтарь», но ей ответили, что дома у жителей газифицированы, поэтому никакие скидки им не предусмотрены. Швы жительнице пообещали заделать, а вот скидки на электричество заставили Беспрозванных задуматься.

«Весь Гвардейск вынужден пользоваться бойлерами, поэтому наша приоритетная задача — перевод угольных котельных на газ. Переведёмся на газ, и у всех будет горячая вода», — торжественно объявил Коломиец.

Губернатора такой ответ не устроил, и он попросил объяснить, почему при условиях подключения домов к газу, на этом газе люди могут только готовить еду, но не могут им отапливаться. Чтобы прояснить ситуацию, к диалогу подключился министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. После пары уточняющих вопросов он выяснил, что в домах гвардейцев нет разводки на горячее водоснабжение.

«Люди останутся с бойлерами даже при проектировании магистральных сетей и новых котельных, — заявил Черномаз, немного расстроив пообещавшего горячую воду Коломийца. — Без наличия в домах системы по смешению и индивидуальных тепловых пунктов подать горячую воду будет невозможно. Надо всё-таки смотреть какое-то отдельное решение по тарифу на электроснабжение. Но тут решение надо будет, скорее всего, выносить на федеральный уровень для разработки нормативки. Решить это на региональном уровне мы не сможем».

«Если бы это касалось одного-двух домов... А это касается всех гвардейцев. Да и не только гвардейцев, я думаю», — отреагировал Беспрозванных и поручил Черномазу проработать вопрос, чтобы обсудить его «наверху».

Общественница Марина Шапошникова также зацепилась за тему понижающего коэффициента на электроэнергию и заметила, что уже неоднократно писала руководству региона и президенту по озвученному Натальей вопросу. Она отметила, что региональная Служба по тарифам регулярно отказывается делать исключение для жителей Гвардейска, несмотря на их разумные аргументы. «Так уж сложилось, что в начале века наши горячие сети были разрушены, — сообщила Шапошникова. — Говорить об их восстановлении никто не будет. Но понижающий коэффициент удовлетворит, наверное, всех жителей нашего муниципалитета».

Следующий вопрос снова был про воду. Задала его проживающая в Озерках жена участника СВО, комиссованного из-за диагноза «киста головного мозга». Представившаяся Викторией женщина сообщила, что её крайне не устраивает качество воды в округе. Причем, она заметила, что в этом вопросе она неплохо разбирается, так как является сотрудницей «Водоканала». По её словам, очистные в Озерках около пяти лет работали некорректно, и вопрос можно было бы решить при помощи подключения посёлка к областному «Водоканалу».

«Ни на какие обращения не реагирует ни нынешний, ни прошлый глава, — начала своё эмоциональное выступление Виктория. — Час назад мне пришёл ответ: „Что вы ко мне пристали? У вас вода в норме“ (от кого был ответ, она не сообщила — прим. „Нового Калининграда“). А у меня вода идёт рыжая. Сами знаете, что я работаю с водой, и обмануть меня тяжело. Если со скважины вода идёт грязная, то она и у меня будет грязная. И так у всего района».

Прервав речь Виктории, губернатор решил разобраться, куда он накануне выделял деньги. Коломиец пояснил, что средства пошли на станцию водоподготовки и сети улицы Зелёной, где и проживает Виктория. «Сейчас мы проводим торги, а потом и работы под чутким контролем Виктории», — попытался сгладить ситуацию Коломиец.

«Я боюсь, что когда поставят эти станции, всё вернётся обратно, — не хотела успокаиваться женщина. — Мне пишут, что вода в норме, а дети мои ходят не в белых, а в рыжих вещах. 1 июня я к вам лично подходила и показывала, что фильтры у меня чёрные. Вы обещали, что приедут и почистят сети, но никто не приехал. Хватит издеваться, пожалуйста. Вы сейчас поставите станции, но пройдёт какое-то время и будет абсолютно то же самое. У меня муж вернулся с СВО, дайте человеку попить нормальной воды! Дайте моей бабушке-пенсионерке попить нормальной воды!»

Коломиец снова повторил, что закупочные процедуры обойти не получится, поэтому Виктории придётся подождать. Виктория же попросила губернатора ускорить процедуру передачи инфраструктуры Гвардейского района «Водоканалу», так как пока муниципалитет планируют передать лишь в 2032 году.

В поддержку слов Виктории бурно отреагировал весь зал. Оказалось, что подобные проблемы с ржавой водой испытывают жители Берёзовки, Комсомольска, Тумановки и других посёлков. Почувствовав народную поддержку, женщина решила усилить свою речь обращением в главе округа: «Максим Юрьевич, вы как-то на день посёлка подошли ко мне с моими детьми, когда мой муж был на СВО. Вы сказали, что вы власть и что вы решаете, что я буду пить. Запомните, вы не власть, вы слуга народа. Служите, пожалуйста, народу достойно». На этом моменте зал зааплодировал, а Максим Коломиец попытался объяснить, что всё было не так. По его словам, на день посёлка он пообещал решить задачу. Губернатору же Коломиец объяснил, что Озерки разделены пополам железной дорогой. Часть посёлка снабжается водой от «Водоканала», а другая часть запитана от скважин муниципалитета (там и находится дом Виктории). Переключение всего посёлка к сетям «Водоканала», как уверяет Коломиец, очень затратное мероприятие (обойдется это примерно в 150 млн рублей или выше).

Виктория, выслушав главу, предложила не тратить средства бюджета на станции водоподготовки, которые также обойдутся вместе с обслуживание в сотни миллионов рублей, а просто переключить жителей на «Водоканал».

Когда вопрос стал казаться неразрешимым, губернатор призвал включиться в диалог министра строительства и ЖКЗ Сергея Черномаза. Министр напомнил, что в округе 40 посёлков подключены к водопроводу. При переключении населённых пунктов к сетям «Водоканала», как пояснил министр, всё равно необходимо начинать с установки модульных станций водоподготовки. Станции эти могут отключаться и переезжать в другие посёлки по мере переключения от скважин к сетям. «Я не хочу переключения прямо сейчас, — ответила Виктория. — Я просто хочу уверенности, что этих станций через пять или шесть лет не будет, а будет „Водоканал“, и мои дети не будут есть железо в каше».

Своим выступлением Виктория подняла волну выкриков с места. Жители уверяли и по их адресу из крана течёт рыжая вода. Когда Максим Коломиец попросил уточнить адрес, ему чуть не хором крикнули: «Да это весь город! У нас вода не рыжая, а чёрная! Были у нас ваши специалисты! Железа в воде — хоть объешься!»

«Директор предприятия „Комсервис“ находится в зале, и мне бы хотелось, чтобы вы оставили адреса, — попытался перекричать жителей Коломиец. — Он по всем адресам выедет вместе с лабораторией и возьмёт анализы. Это или проблема станции водоподготовки, или в сетях, или у вас дома не работает управляющая компания».

«Я понял, что в Гвардейске в целом проблема с водой, и нет смысла адреса спрашивать. Чтобы не поднимать вопросы с водой, Сергей, — губернатор снова обратился к Черномазу, — проверьте всё по Гвардейску. Нужно сделать комплексную проверочку, а мне её результаты и сказать, что нужно сделать. Такого количества вопросов по воде я ещё нигде не слышал. Здесь какая-то особая проблема, связанная с качеством грунтовых вод».

В конечном итоге, проблема воды заняла львиную долю из двух с половиной часов, потраченных на встречу с жителями Гвардейского округа. Губернатор вернулся в Калининград, а у главы администрации и у предприятия «Комсервис», похоже, начинается горячая пора.

Текст: Иван Марков, фото: Иван Марков, Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград», пресс-служба правительства Калининградской области