В Гурьевске планируют предоставлять земельные участки сотрудникам онкоцентра

Власти Гурьевского округа планируют предоставлять земельные участки сотрудникам областного онкологического центра в посёлке Родники. Об этом заявил глава администрации муниципалитета Сергей Подольский во время прямого эфира с главным врачом Гурьевской ЦРБ Инной Остапчук.

Он отметил, что такая практика завелась ещё после строительства кардиоцентра. Эту же программу власти округа хотят применить и в случае с врачами онкологического центра Калининградской области.

«Мы сейчас также рассматриваем возможность, наше имущественное управление ведёт работу с руководством онкоцентра, чтобы предоставлять земельные участки для сотрудников онкоцентра, которые переезжают из других регионов, чтобы им было комфортно», — заявил Подольский.

Он обратился к Остапчук и пояснил, что если у работников ЦРБ тоже появится нужда в участках, то местная администрация готова будет помочь в решении этого вопроса. По словам сити-менеджера, это необходимо для того, чтобы специалисты жили недалеко от места работы. «Это в наших силах», — резюмировал глава гурьевской администрации.