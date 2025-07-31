В Калининградской области обнаружили растение, не встречавшееся в регионе 65 лет (фото)

В Калининградской области обнаружили растение, не встречавшееся в регионе 65 лет (фото)
Фото предоставлено Марией Кохановской
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В Калининградской области обнаружено растение, которое не встречалось на территории региона 65 лет. О своей находке в соцсетях сообщила геоэколог Мария Кохановская, сделавшая также отметку на специальном сайте натуралистов.

«Новому Калининграду» Кохановская рассказала, что рогульник плавающий (он же чилим или водяной орех) был найден ею в районе посёлка Причалы Славского района, в реке Промысловая.

«Чилим растёт в озёрах, заводях и старицах медленно текущих рек, — объяснила Кохановская. — Растение, которое я нашла, не было укоренено и плавало вместе с ряской у берега. Я первый раз встречаю его в природе, видела только в чудесном ботаническом саду Грайфсвальда».

Педагог добавила, что в «Красной книге» 2010 года чилим стоит в списке видов, которые не встречали на территории Калининградской области в течение 50 лет.

«В литературе есть упоминание, что это растение в Восточной Пруссии встречали в 1940 году только в одном месте — в старице реки у Велау (сегодня Знаменск Гвардейского округа — прим. „Нового Калининграда“), его называли „самым редким водным обитателем провинции“. А также на немецкой топографической карте Messtichblatt оно отмечено в озере, которое теперь называется Подгорное. Оно там отмечено как памятник природы», — добавила Кохановская.

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