Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за экстремистские запросы в интернете. Нововведения внесены в Кодекс об административных правонарушениях страны и опубликованы на официальном портале правовой информации.

За умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам из федерального списка предусмотрены штрафы в размере 3-5 тыс. рублей. Это правило распространяется и на использование программ для обхода блокировок. Наказываться будет также реклама сервисов, позволяющих получить доступ к запрещённым сайтам, включая VPN: для физических лиц от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тыс., а для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

Кроме того, закон вводит штрафы за незаконную передачу абонентских номеров: 30-50 тыс. рублей для граждан, 50-100 тыс. — для индивидуальных предпринимателей и 100-200 тыс. — для юридических лиц. Аналогичные штрафы предусмотрены за передачу данных для доступа к интернет-ресурсам.