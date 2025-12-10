Впервые в России суд назначил штраф за поиск экстремистских материалов

Суд Каменска-Уральского Свердловской области признал местного жителя виновным в поиске экстремистских материалов, назначив ему административный штраф в размере 3 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

«Согласно протоколу, молодой человек в сентябре этого года, находясь в автобусе, со своего телефона получил доступ к экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Минюста России. Тем самым он совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен),» — говорится в сообщении.

Напомним, что президент России Владимир Путин в июле подписал закон о введении штрафов за экстремистские запросы в интернете. За умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам из федерального списка предусмотрены штрафы в размере 3-5 тыс. рублей. Это правило распространяется и на использование программ для обхода блокировок.

Наказываться будет и реклама сервисов, позволяющих получить доступ к запрещённым сайтам, включая VPN: для физических лиц от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тыс., а для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.